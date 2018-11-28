Россия и Аргентина обсуждают строительство стандартной и плавучей АЭС

Россия и Аргентина обсуждают целый ряд проектов в ядерной сфере, среди них — строительство атомной электростанции российского дизайна и продажа плавучей АЭС. В рамках визита президента РФ Владимира Путина будет подписан рамочный документ о стратегическом партнерстве в этой сфере, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Один из тех документов, который будет подписан, это соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Аргентиной в ядерной сфере", — сказал он российским журналистам в преддверии саммита "большой двадцатки", который пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.

По его словам, речь идет о различных направлениях сотрудничества в этой области, в том числе о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+. Россия готова прийти в Аргентину с готовым проектом и со своим финансированием, сообщает РИА Новости.

Также обсуждается сооружение атомной электростанции меньшей мощности и, возможно, о совместном сооружении или продаже аргентинцам плавучей атомной электростанции наподобие станции "Академик Ломоносов".

"Академик Ломоносов" — не имеющий аналогов в мире высокотехнологичный проект "Росатома" при научном руководстве Курчатовского института. 2 ноября состоялся физический пуск реакторной установки. Впереди у "Академика Ломоносова" дальнее плавание через Северный Ледовитый океан, в порт постоянного базирования Певек у берегов Чукотки. Пришвартовавшись там, "Академик Ломоносов" заменит Билибинскую АЭС.

Расчетный срок службы такой АЭС 40 лет. Работа станции покажет, сколько еще плавучих энергоблоков необходимо стране и миру. Специалисты рассчитывают, что в ближайшие годы таких плавучих АЭС будет семь или восемь.