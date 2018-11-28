Трамп сомневается в причастности саудовского принца в убийстве Джамаля Хашогги

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не слушал аудиозапись по убийству Джамаля Хашогги, потому что не говорит по-арабски, передает телеканал "Россия 24".

Журналисты спросили чиновника о расследовании резонансного дела. Джон Болтон отметил, что читал только расшифровку аудиофайла, на котором возможно зафиксирован момент гибели Хашогги, и считает, что такого прочтения достаточно.

Как сообщалось, оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит второго октября, когда пришел оформлять документы в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства заявили, что обозреватель Washington Post погиб в ходе конфликта с сотрудниками ведомства.

Washington Post опубликовала ранее информацию о выводах ЦРУ, которые указывают, что ответственным за убийство журналиста является саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман.

Между тем, американский президент Дональд Трамп сомневается в причастности саудовского принца в убийстве. "Может быть, он это сделал, а может, и нет", — сказал Трамп в интервью Washington Post.

Подобные сообщения в Эр-Рияде опровергли, заявив об их безосновательности. Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. При этом они взяли под стражу 21 человека по делу об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.