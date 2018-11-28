Антон Худобин не спас "Даллас" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду в овертайме уступил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 0:1.

Вратарь "нефтяников" Микко Коскинен отразил 28 бросков и во второй раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Российский голкипер "звезд" Антон Худобин сделал 30 сэйвов и по итогам встречи был признан третьей звездой.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Монреаль Канадиенс" — "Каролина Харрикейнз" — 1:2; "Виннипег Джетс" — "Питтсбург Пингвинз" — 3:4; "Миннесота Уайлд" — "Аризона Койотиз" — 3:4; "Чикаго Блэкхокс" — "Вегас Голден Найтс" — 3:8.