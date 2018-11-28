Из-за торговой блокады косовских сербов ждет голод

Власти Сербии направили жалобу в торговый союз стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену. Причина — введение со стороны Косова 100-процентных пошлин на сербские и боснийские товары. Люди, которые оказались в торговой блокаде, выходят на митинги.

Для людей, находящихся в торговой блокаде, они на редкость хладнокровны. Но на митинг, конечно, вышли. Десять тысяч жителей Северной Митровицы – сербского анклава на территории Косова. После введения косоварами стопроцентной пошлины на товары из Сербии эти люди все ближе к голоду.

"Введение столь антиобщественных, противозаконных и бесчеловечных пошлин лишает нас нормального снабжения продуктами. Это ставит под угрозу наше право лечиться, получать информацию и вообще наше право на жизнь", — подчеркнул Горан Ракич.

Ракич возглавлял сербскую половину Митровицы. Его выбрали сербы, но подчинялся он Косову, албанцам. Ракич и еще три руководителя сербских анклавов сложили полномочия. Интервью он дает уже в статусе экс-мэра.

"Взаимодействие с Приштиной зашло в тупик, — говорит Ракич. — Мы больше не можем работать с косоварскими властями. Мы подали в отставку, чтобы быть со своим народом".

В ситуацию вмешались даже Америка и Евросоюз, все эти годы распалявшие косоваров с их идеей о признании Косова. Госсекретарь Майкл Помпео призвал Приштину отменить антисербские пошлины и вообще вернуться к нормальным отношениям с Белградом. За сутки косовары никак не отреагировали.

Все происходящее, конечно, провоцируют Сербию на конфликт. Причем любой ответ будет объявлен несимметричным. Белград сейчас находится в сложной ситуации. С одной стороны, нельзя оставить безнаказанным давление на косовских сербов. С другой, необходимо сохранить легитимность действий и достоинство на международной арене.

Что дальше, во многом зависит от событий сегодняшнего дня. Косовары отмечают праздник своего флага. Приштина пообещала создать к этому дню собственную армию, вопреки запрету ООН. Это, конечно, выведет конфликт с Сербией на новый виток. Тем временем миротворческие силы внезапно начали учения в сербских анклавах. Они выглядят как усиленное патрулирование улиц.