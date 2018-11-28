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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 5 минут назад
Синдром белого халата: измерять кровяное давление необходимо прежде всего в домашних условиях
Медики могут улучшить уход за пациентами с высоким кровяным давлением, если будут больше полагаться на измерение давления в домашних условиях, а не в стенах поликлиники или больницах. К такому выводу пришли специалисты по качеству здравоохранения из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth).
Известно, что диагноз "высокое кровяное давление" не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный приём лекарственных препаратов для его снижения. Зачастую это лишь сигнал к изменению образа жизни ("расставанию" с лишними килограммами, переходу на правильное питание, отказу от вредных привычек).
При этом пациентам действительно важно считаться с таким диагнозом. Дело в том, что высокое кровяное давление увеличивает риск возникновения целого ряда проблем со здоровьем, включая сердечный приступ, инсульт, хроническую сердечную недостаточность и заболевания почек.
Согласно статистике, каждый пятый пациент с высоким давлением даже не знает, что оно у него есть. По этой причине важно проводить своевременную диагностику и постоянно измерять этот показатель. От внезапных инфарктов и инсультов сегодня умирают не только старики, но и мужчины "в полном расцвете сил", и даже дети. (К слову, недавно медики установили новый "золотой стандарт" безопасного значения кровяного давления).
Как пишут авторы недавнего исследования, опубликованного в издании JAMA, в последнее время появляется всё больше доказательств пользы мониторинга кровяного давления в домашних условиях. По этой причине "пришло время обновления оценки и мониторинга качества лечения пациентов с гипертонией", пишут учёные.
Многие эксперты считают, что так называемый синдром белого халата может стать причиной расхождения данных оценки кровяного давления. По сути, термин обозначает повышение давления в процессе его измерения. Примечательно, что у многих людей он проявляется в резком скачке показателей только от одного вида человека в белой одежде.
"Многие люди начинают нервничать, когда они видят врача или медсестру, и их кровяное давление повышается", — говорит Кевин Хван (Kevin Hwang) из Медицинской школы Макговерна при UTHealth.
Между тем, увидев на измерительном приборе повышенные показатели, медики могут назначить неверное лечение. Ведь истинное состояние боязливых пациентов не будет столь критичным, как это может показаться в кабинете врача.
Авторы работы сообщают, что от 10 до 50 процентов пациентов с высоким кровяным давлением, наблюдаемом в кабинете врача, имеют совершенно нормальные показатели дома. По этой причине медикам необходимо подтвердить диагноз и постоянно контролировать ход лечения при помощи домашних приборов.
Отметим, что сегодня существует множество типов домашних мониторов давления, некоторых из которых отправляют результаты прямо на портативное устройство врача.
Кроме того, учёные указывают на другие преимущества измерения кровяного давления в домашних условиях: так медики смогут получить больше дополнительной информации для анализа, а пациент снизит потребность в постоянном посещении клиники.
Впрочем, есть и один существенный минус: пациенты могут неверно использовать домашние устройства и предоставлять медикам неточную информацию.
Добавим, что ранее медики нашли простой способ снизить кровяное давление. Также врачи посоветовали снижать даже "нормальное" давление, чтобы избежать инсульта.
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