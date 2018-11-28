Упраздненным русским приходам Константинополя предложили перейти в РПЦ

Русская православная церковь предложила приходам Западноевропейского экзархата, распущенным по решению Константинопольского патриархата, перейти под юрисдикцию Московского патриархата.

Ранее СМИ сообщили, что Священный синод Константинопольского патриархата принял решение распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции, созданный на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. Сейчас в него входит 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря.

Архиепископ Иоанн Хариупольский, возглавлявший экзархат, данную информацию пока не комментирует, ссылаясь на то, что официального уведомления о решении еще не получал.

"Прихожанам и священникам теперь, видимо, предстоит сделать выбор: влиться в греческую епархию или вернуться в Русскую церковь, в составе которой почти все эти приходы были основаны и существовали до 1930 года", — рассказал РИА Новости замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что в 2003 году патриарх Алексий II уже предлагал всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа РПЦ.

"Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", — отметил Балашов.