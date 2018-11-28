Известная модель объяснила, зачем выложила в Сеть фото с мертворожденным сыном

Известной модели и блогеру Яне Яцковской, на "Инстаграм" которой подписано почти 770 тысяч пользователей, пришлось объясняться после публикации снимка, который шокировал многих. На своей странице в соцсети она поставила фото с мертворожденным сыном – "богатырем Сашей".

27-летняя Яна ждала второго ребенка, но на позднем сроке беременности его сердечко перестало биться. Модель, которая была с мужем в тот момент на Мальдивах, призналась, что когда они ехали в лодке, то почувствовала "что-то не то".

Чистку в чужой стране она делать не хотела, потому что воспринимала ребенка, который был у нее в утробе, не как "плод", а как человека. Яна решила (и муж поддержал ее решение) лететь к знакомым врачам в Киев.

Там она успела "родить малыша", сердце которого уже не билось. Затем Яна завернула его в одеяло и сделала снимок, который и разместила в соцсети, сопроводив подписью, что она стала мамой во второй раз. "Мамой нашего небесного мальчика", — добавила Яна.

Однако не все поняли смысл этих слов, так что некоторые даже поздравляли модель с пополнением в семействе.

Когда же подписчики поняли, что ребенок на фото не живой, то это вызвало неоднозначную реакцию. Позже Яна объяснила, что для нее это фото с сыном, которого они с мужем очень любят, и он для них "полноценный человек, член семьи".

Яна также напомнила, что в некоторых странах (например, в Германии) родившегося мертвым ребенка красиво одевают и отдают родителям, дают возможность попрощаться. Однако, отмечает она, "в российском мире это мало кто понимает": "мамы чистятся и даже не смотрят на своих детей".

Яна же своего малыша никому не отдала и похоронила как члена семьи. В ответ на такой откровенный рассказ о трагедии откликнулось много женщин, которые выразили восхищение силой духа матери, потерявшей своего ребенка, но сумевшей так отнестись к произошедшему.