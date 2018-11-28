Кубок России. "Арсенал" обыграл "Оренбург" в первом четвертьфинальном матче

Четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу стартовала в Оренбурге, где местный одноименный клуб принимал тульский "Арсенал". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Эванс Кангва (7-я и 21-я минуты), еще по мячу забили Кирилл Комбаров (62-я) и Лука Джорджевич (95-я). У хозяев отличились Сильвие Бегич (41-я) и Джордже Деспотович (79-я).

Напомним, что с этого сезона в четвертьфиналах и полуфиналах Кубка России победитель определяется по итогам двух матчей — дома и на выезде. Ответная встреча между "Арсеналом" и "Оренбургом" состоится в Туле 24 февраля 2019 года.