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Ситуация на Украине 5 минут назад
Украина перестала впускать россиян без объяснения причин
Многие россияне уже столкнулись с ограничениями. Речь о тех, кто в эти дни попытался въехать на Украину. Около 100 человек, которые летели через Минск в республику — просто не впустили. Без объяснения причин.
На табло три рейса из Украины. Все прилетают примерно в одно и то же время. Два из Киева и один из Харькова. Правда, по сообщениям белорусского погранкомитета проблемы с въездом касаются именно столичных украинских аэропортов.
Это "Борисполь" — самый загруженный аэропорт Киева и "Жуляны". Туда тоже часто летают самолеты из Минска, пересадкой здесь часто пользуются россияне. После того как прямое сообщение между Россией и Украиной было прервано три года назад.
Диляра Каримова, отправившаяся в Киев для оформления американской визы — в российских консульствах с этим сейчас большие сложности — в итоге провела почти сутки в "Борисполе". Пришлось ночевать в стерильной зоне аэропорта. Девушке отказали во въезде без объяснения причин. Вместе с ней застряли между Украиной и Белоруссией ещё около 50 россиян.
"Где паспортный контроль, оттуда нас забрали пограничники и потом на собеседование в отдельную комнату заводили. О военном положении я узнала только утром до вылета из Москвы. Я спросила у визового агента: меня это коснётся? Он сказал — нет", — пояснила россиянка.
Диляра показывает нам свой загранпаспорт со штампом "отказано во въезде". Пограничники вручили ей бумаги, где сказано, что решение может быть обжаловано в суде. На документах подпись некоего капитана Литвиненко. Впрочем, понятно, решения о групповых задержаниях на границе принимаются в других кабинетах.
Украинский посол в Минске, комментируя ситуацию, огульно высказался обо всех российских гражданах.
"Россияне чувствуют себя в постсоветских странах так, будто они хозяева, а не гости. Для украинцев это иностранные граждане. У нас разные паспорта, существует граница, поэтому каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда. Попробуйте поехать в Лондон и не ответить на вопросы пограничной службы", — заявил Игорь Кизим, посол Украины в Белоруссии.
За двое суток из Киева в Минск вернули 85 наших соотечественников, многие из которых просто ехали навестить родных.
"Девушка прилетела на свадьбу к родственникам. Ее не впустили. Мужчину, у которого бизнес здесь и который много раз бывал на Украине, его тоже не впустили", — рассказала Диляра Каримова.
Военное положение означает, что отныне у властей теперь есть право вводить комендантский час, ограничивать въезд и выезд людей. Действуют запреты на проведение митингов, накладываются ограничения на работу СМИ, деятельность политических партий и общественных организаций. Кроме того у властей есть право изымать имущество физических и юридических лиц на нужды армии.
Действует военное положение с сегодняшнего дня, 28 ноября. Заворачивать людей на границе начали два дня назад. Украинский погранкомитет сообщает о том, что все его подразделения приведены в полную боевую готовность.
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