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Секс-скандалы 43 минуты назад
Депардье пригласили в полицию рассказать о домогательствах к начинающей актрисе
Прописанный в Саранске гражданин России – знаменитый французский актер Жерар Депардье, как и многие его коллеги по "творческому цеху", не избежал участи быть обвиненным в сексуальных домогательствах.
На родине, во Франции, 28 ноября актеру пришлось дать показания в полиции по сути обвинений, которые в августе в его адрес предъявила молодая актриса и танцовщица.
Девушка в возрасте около 20 лет заявила, что якобы дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье.
По ее словам, это произошло в августе во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в доме знаменитого актера в Париже. Депардье, сообщила истица, — друг ее отца.
Он взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры, передает РИА Новости.
Сам артист и его адвокаты опровергают обвинения в домогательствах к девушке.
Как передает радиостанция RTL, заключать Депардье под стражу не стали.
С 2017 года карьера, а зачастую и жизнь многих известных представителей киноиндустрии, а также некоторых политиков и чиновников в разных странах рухнула из-за обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
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