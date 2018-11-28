Трое членов экипажа разбившегося Ми-26 находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при аварии вертолета Ми-26 на юго-востоке Ненецкого автономного округа находятся в тяжелом состоянии в окружной больнице.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель губернатора НАО Сергей Боенко. По его словам, у четвертого члена экипажа состояние средней степени тяжести, у пятого — легкой.

Боенко рассказал, что летевшие в вертолете люди – из разных регионов: Краснодара, Кирова, Сургута, Тюмени и Красноярска. Он подчеркнул, что погибший при экстренной посадке командир винтокрылой машины был из Архангельска.

Трагедия произошла 28 ноября, когда вертолет авиакомпании "Ютэйр", выполняя рейс с Наульского месторождения на аэродром Пижма, совершил жесткую посадку в НАО.

Следствие рассматривает несколько причин аварии. По одной из них Ми-26 задел электропровода, из-за чего завалился на бок. По другой, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия, приведшие к обледенению вертолета, который в условиях резкого ухудшения видимости около 16 часов по московскому времени жестко приземлился на левый борт в 700 метрах от посадочной площадки.

В итоге капитан воздушного судна погиб, а пятеро членов экипажа получили травмы различной степени тяжести.