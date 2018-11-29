Стали известны 12 участников плей-офф Лиги чемпионов по футболу

После завершения пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу, который прошел 27-28 ноября, определились еще четыре команды, досрочно вышедшие в плей-офф турнира. Речь идет об испанском "Атлетико", немецкой "Боруссии", португальском "Порту" и немецком "Шальке".

Они присоединились к восьмерке клубов, решивших эту задачу днем ранее – "Аякс", "Бавария, "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Рома" и "Ювентус".

Оставшиеся четыре команды, попавшие в 1/8 финала Лиги чемпионов, определятся по итогам заключительного тура, который пройдет 11-12 декабря. Напомним, что ни ЦСКА, ни "Локомотив" не смогли пробиться в плей-офф турнира.