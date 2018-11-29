Словакия опасается потока беженцев с Украины

Словакия готова перебросить на границу с Украиной больше тысячи военных. Об этом сообщил глава минобороны Петер Гайдош в ответ на заявление премьера страны. Петер Пеллегрини оценил угрозы для Братиславы в связи с решением Киева ввести военное положение. Он считает, что с территории Незалежной теперь может хлынуть поток беженцев, отмечает телеканал "Россия 24". Глава правительства отметил, ситуация пока спокойная, но нельзя недооценивать риски.