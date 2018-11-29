Головин пропустит очередной матч "Монако" из-за дисквалификации

Ведущий хавбек футбольной сборной России и клуба "Монако" Александр Головин получил дисквалификацию в чемпионате Франции из-за перебора желтых карточек. Наказание вступает в силу 4 декабря и из-за этого россиянин не выйдет на поле в игре против "Амьена".

Наш полузащитник получил свое очередное предупреждение на 77-й минуте матча очередного тура чемпионата Франции против "Кана" (1:0), напоминает издание "Спорт-экспресс". Желтая карточка стала третьей у Головина за 10 матчей, проведенных в последнее время, что повлекло за собой автоматическую дисквалификацию.