Путин выступит на съезде ОНФ

Президент РФ Владимир Путин выступит 29 ноября на съезде Общероссийского народного фронта и встретится с новым составом центрального штаба движения, сообщает пресс-служба Кремля. На съезде речь пойдет о контроле за реализацией 12 нацпроектов.

Также 29 ноября президент проведет заседание Совбеза РФ, где будут рассмотрена дополнительные меры по обеспечению энергобезопасности страны.