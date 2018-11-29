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29 ноября 201814:18

В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС

Instagram/olga_aiz

Из-за приближающегося урагана в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram сообщил, что в школах отменены все занятия. Жители Кубани сняли на видео разгул стихии в Новороссийске и Геленджике.

"С 13 часов в Новороссийске вводим режим ЧС. В ближайшие 2-6 часов ожидается ураганный ветер до 38 м/с. В городе будет включена система оповещения с использованием сирен, сигнала "Внимание всем", — написал градоначальник.

На сделанных очевидцем кадрах видно, что от порывов ветра уже пострадала по меньшей мере одна фура — ее попросту сдуло с дороги.

"А у нас сегодня шторм, сильный ветер и ЧС в городе! Сирены орут постоянно, жути нагоняют. Выпал первый снег. Вот так неожиданно зима пришла к нам в Новороссийск. Сидим дома, греем лапки", — отметила пользователь yuliana_mom_.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от typical_nvrsk (@typical_nvrsk) 29 Ноя 2018 в 2:50 PST

Затронут циклоном оказался не только Новороссийск, в Апшеронском и Туапсинском районах, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе прогнозируют сильные дожди и подъем уровня воды в реках выше критических отметок, в курортной столице России возможны подтопления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Краснодар (@krd023) 29 Ноя 2018 в 2:07 PST

В Геленджике волны отправили на дно стоявшую у пирса яхту, а ветер гоняет по городу мусорные баки.

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