Эдуард Басурин: жители Донбасса опасаются начала войны

"Порошенко хочет добиться своей цели: отсрочить выборы или вообще их отменить и править как диктатор на Украине", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил скопление украинских войск вдоль всей линии соприкосновения: "Концентрация сил и средств противника увеличивается. У них планировалась определенная ротация своих соединений. Но после того, как было объявлено военное положение, ротация прекратилась, а войска продолжают поступать. Как была стрельба каждый день по жилым кварталам наших населенных пунктов, так она и продолжается".

Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР также прокомментировал заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Национальная гвардия полностью переходит в подчинение Вооруженных сил Украины. "Это говорит о том, что все военные, имеющие право носить оружие, будут управляться Украиной и непосредственно Порошенко. Мы ожидаем провокации. Местные жители опасаются, что может начаться война", — пояснил Эдуард Басурин.

"Если говорить о пропускных пунктах между ДНР и Украиной, то здесь без изменений, работа идет, людей пропускают. А то, что в глубине строятся блокпосты, то это проблема Украины. Мы мирные люди, мы защищаем себя, а не захватываем чужую территорию", — заключил Эдуард Басурин.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Украинские моряки были арестованы судом в рамках уголовного дела о нарушении госграницы РФ. В ответ власти Украины ввели в десяти областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, военное положение.