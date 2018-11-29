Глава китайской фирмы по производству смартфонов проиграл в казино состояние компании
Президент китайской фирмы по производству смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл в казино на американском острове Сайпан огромную сумму денег, которая, по некоторым данным, может достигать нескольких миллионов долларов. Компания бизнесмена на грани банкротства, сообщает Tech in Asia.
Точный размер проигрыша Лю неизвестен. Сам бизнесмен говорит, что расстался с "почти миллиардом", правда, не уточнил, в какой валюте.
Китаец играл не только на собственные деньги, но и на средства компании. Точная сумма проигрыша должна быть названа до конца года, когда фирма Gionee начнет официально оформлять свое банкротство.
Компания Gionee была основана в 2002 году. Сначала она выпускала проводные телефоны, потом перешла на смартфоны. Особых успехов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, по сравнению с конкурентами, фирма, впрочем, не достигла.
С 2016 года ежемесячный убыток компании составлял 29 миллионов долларов.
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