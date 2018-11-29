КХЛ. Магнитка в Уфе забросила четыре безответные шайбы "Салавату"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли еще два матча. В столице Башкортостана местный "Салават Юлаев" неожиданно легко проиграл магнитогорскому "Металлургу" (0:4), а в Челябинске "Трактор" победил "Авангард" (2:1).

Игра в Уфе у хозяев откровенно не получилась. Уже в первом периоде Чибисов и Дронов забили в ворота "Салавата" две шайбы. Когда в начале второй 20-минутки Бирюков сделал счет 3:0, стало ясно, что хозяевам будет сложно отыграться. Так и случилось: окончательный счет установил Пакаринен.