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29 ноября 201821:03 Антон Лядов

Истерия, страх и недоверие. Украинцы рассказывают, к чему привело военное положение

В Стамбуле ждут решения синода Вселенского патриархата, который сегодня должен был согласовать окончательный текст томоса для предоставления Украине автокефалии. Но судя по тому, что заседание закончилось уже несколько часов назад, а итогового заявления все нет, — Константинополь в затруднительном положении. Главный вопрос — кому вручать этот томос? Ведь единственная каноническая православная церковь отказалась участвовать в процессе. Киев тем временем запугивает священников Московского патриархата. Приметы военного положения становятся все заметнее.

Полицейские в бронежилетах, касках, с дубинками в руках выталкивают людей с дороги. Они вышли на улицы Одессы митинговать против застройки зеленой зоны и перекрыли въезд строительной техники, но по правилам военного времени любые акции запрещены, и людей разогнали. То ли дело Мариуполь. Здесь тоже военное положение, но митинг против России, поэтому можно.

Украинские телеканалы нагоняют истерию. В новостных выпусках на полном серьезе показывают украинские города, до которых может достать российская техника. Люди на Украине разделились на тех, кто поддерживает военное положение и даже поверил в начало войны, тех, кому просто страшно, и тех, кто считает, что власти их просто обманывают.

"Они испугались не какого-то столкновения какого-то катера с какой-то посудина. Они, в первую очередь, испугались восстания народа, восстания против тарифов, восстания против цен на газ", — уверен житель Украины.

"Президент быстренько подтолкнул Раду и решил принять военное положение в стране, чтобы взять власть в свои руки, отменить выборный процесс, отменить все наши демонстрации", — считает другой гражданин Незалежной.

В Бердянске появилась угроза запрета охоты на время военного положения.

"Всем мужчинам рыбакам и охотникам не надевать сегодня камуфлированную форму. А если нет другой одежды, то надевать поверх камуфляжа наши оранжевые жилеты", — предупреждают в обществе рыболова и охотника.

Украинские пограничники ежедневно отчитываются, сколько россиян им удалось остановить на границе.

"За эти два дня на территории Украины в самом пункте пропуска Курурган не пропущено было 5 человек, из них 3 граждане Российской Федерации", — утверждают пограничники.

С порядком внутри страны результаты скромнее. В Киеве радикалы снова пытались блокировать торговый центр, принадлежащий российским бизнесменам. Неизвестные в масках в Одессе поколотили однопартийцев кандидата в президенты Анатолия Гриценко перед входом в офис радиостанции, где он должен был выступать. По словам местных журналистов, закончилось все ссадинами и сотрясением мозга.

Регионов, где было введено военное положение, начали избегать иностранные гости. Так, матч лиги Европы, футбольной команды из Полтавы "Ворскла" с лондонским "Арсеналом", был перенесен из Полтавы в Киев.

"Матч перенести попросили сами англичане. Маршрут до Полтавы был спланирован через Харьков, где должен был приземлиться их самолет, но поскольку в Харькове военное положение, иностранцы лететь туда отказались", — сообщают местные СМИ.

Одновременно с введением военного положения, обостряется ситуация и с украинскими церквями. Сегодня наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что против него открыты сразу несколько уголовных дел.

"Мне инкриминируют на основании каких-то религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею, что какими-то нецензурными словами говорю о Филарете. Это все домыслы и неправда. Я не удивлюсь, если будут обыски и еще большее насилие. Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня (угрозы, звонки) и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю", — заявил Павел.

Сегодня появилась информация, что Синод в Константинополе утвердил устав новой автокефальной Церкви на Украине. К чему приведет окончательное предоставление автокефалии Украине – сейчас, пожалуй, самый тревожный вопрос.

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