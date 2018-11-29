В деле Бутиной появился новый поворот, но пока она находится в одиночке

Могут договориться в досудебном порядке, если защита заключит сделку с властями США — о новом повороте в деле арестованной по обвинению в шпионаже россиянки Марии Бутиной сообщает издание Bloomberg. Подробности не разглашаются, а сама Бутина не покидает одиночную камеру — в переводе ей в очередной раз отказали.

О возможном резком повороте в деле Марии Бутиной сообщило агентство Bloomberg. По его данным обвиняемая близка к тому, чтобы договориться с американскими властями. До сегодняшнего дня ничто не указывало на возможность такой договоренности — ФБР обвинило 30-летнюю россиянку в незаконной работе в США в качестве иностранного агента. Она отказалась признавать себя виновной. Зато очевидные изменения произошли в условиях содержания Бутиной — из общего блока следственного изололятора ее снова перевели в одиночку. Даже в эфире CNN эксперты прямо указывают, что это может быть попыткой давления.

"Вполне возможно, что обвинение ищет причины держать ее в изоляции, чтобы заставить ее чувствовать себя более уязвимой и вселить в нее желание как можно скорее выпутаться из этой ситуации ", — считает Шан Ву, бывший федеральный прокурор США.

По данным защиты в одиночной камере Бутина провела уже 67 дней. Покидать помещение разрешено только на два часа и только глубокой ночью — с двух до четырех.

Содержание в таких условиях не могло не отразиться на Марии, говорит отец.

"Режим, примененный к ней, удручает. Потому что психологически находиться из суток в сутки в одиночке, абсолютно изолированном от каких-либо там шумов в помещении, очень тяжело", — рассказал Валерий Бутин.

По его словам, находясь в общей камере, Мария помогала другим заключенным: одной преподавала алгебру, другую учила правильно выполнять физические упражнения. Сейчас россиянка вновь лишена общения с кем бы то ни было. А поначалу, по словам отца, ей вовсе не давали спать, будили каждые 15 минут. Содержали в холодном помещении, подвергали унизительным обыскам с раздеванием.

"Столь суровые, унижающие человеческое достоинство, раздавливающие человека условия – совершенно неприемлемы", — заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ.

В российском посольстве в США действия американцев называют попыткой сломить волю нашей соотечественницы.

Посольство России выразило протест руководству тюрьмы в связи с ужесточением условий содержания и отправило ноту в Госдепартамент. Добиваясь как минимум улучшения содержания Марии Бутиной, российская сторона требует скорейшего ее освобождения. Следующее заседание по ее делу назначено на 19 декабря.