Военные Израиля опровергли данные о самолете и ракетах, сбитых в Сирии

Пресс-служба армии Израиля опровергла информацию, что ПВО Сирийской Арабской Республики якобы сбили военный самолет еврейского государства.

Ранее источник в органах безопасности Сирии сообщил СМИ, что войска противовоздушной обороны САР сбили израильский военный самолет и четыре ракеты над населенным пунктом аль-Кисва, расположенным к югу от Дамаска. При этом государственные СМИ Сирии сообщали, что в четверг, 29 ноября, система ПВО САР сбила несколько целей в небе над южными регионами страны.

Как подчеркнули представители пресс-службы армии Израиля, сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности.

Военные еврейского государства по-прежнему не дают комментариев о своей причастности к авиационному налету, передает РИА Новости.