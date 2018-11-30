Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 9 декабря в Мадриде

Организаторы самого престижного клубного турнира Южной Америки по футболу определились с местом и временем проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес между аргентинским клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Он состоится 9 декабря в Мадриде на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Об этом стало известно из сообщения на странице официального аккаунта турнира в Twitter. Напомним, что ранее встреча была отменена из-за поведения болельщиков, устроивших беспорядки в Буэнос-Айресе.

Напомним, что в первой встрече, которая состоялась на домашней арене "Боки Хуниорс", соперники не смогли выявить победителя. Игра завершилась со счетом 2:2.