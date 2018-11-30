Раскол на Украине: церкви и томоса нет, но устав уже готов

Опять нет конкретики по автокефалии Украины, зато готов устав для несуществующей церкви. Таковы итоги Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле. Большие надежды Киева на эту встречу не оправдались. Дата так называемого "объединительного собора" так и не была назначена.

На это заседание Синода сторонники автокефалии возлагали большие надежды. В пресс-службе Константинопольского патриарха обещали назвать дату объединительного украинского собора. Помощник Порошенко и вовсе уверял: напишут текст томоса. По итогам трех дней работы ни того, ни другого.

Пресс-релиз украинские журналисты встречают вопросом "и это все?!" В трех строчках небольшого абзаца одно решение: будущей независимой церкви Константинополь уже написал устав.

Томос писать не стали просто потому, что давать его некому. Независимая церковь есть в планах Порошенко и мечтах раскольника Филарета. В реальности создать ее мог бы лишь общий собор украинских епископов с согласия Московского патриархата. А именно его-то церковь — крупнейшая на Украине — никакой автокефалии не просит. Но украинского президента сотоварищи такие мелочи не заботят.

Советник президента Украины Ростислав Павленко на вопрос, насколько независимой будет эта церковь, ведь раньше уставы церквям в Константинополе не писали, отвечает:

"Полностью независимой! Это можно и нужно говорить! Нет ни одного механизма, который связывал бы будущую украинскую независимую церковь с Константинопольской патриархией!"

Можно ли считать такой "связью", например, передачу Андреевской церкви в Киеве Фанару — вопрос скорее риторический. В Верховной раде это назвали "взяткой за томос". Дату того самого съезда иерархов украинцам сегодня, кстати, тоже назначил Варфоломей. Высокие распоряжения из резиденции за колючей проволокой, откуда и выходить-то в церковном облачении разрешено не всем, патриарх раздает 12 тысячам украинских приходов. Когда на кону такая паства, не до чаяний простых верующих.

"Варфоломей не понимает глубины проблемы, — уверен председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. — Он думает, что автокефалии на Украине хочет весь народ, а не только власть в лице Порошенко".

Говорить от имени народа в Фанар в этот раз приезжал советник украинского президента Ростислав Павленко. Участие чиновника в синоде — это, впрочем, далеко не первая победа политики над каноном в этом процессе. Даже автокефалию попросил президент, а не епископ. Теперь у верующих на Украине отняли Почаевскую и инвентаризуют Киево-Печерскую лавру. Из всех пятнадцати независимых православных церквей планеты такой путь к автокефалии не поддержал никто, кроме самого Варфоломея.