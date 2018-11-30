Трамп вылетел на G20 в ужасном настроении из-за скандала с Коэном

Дональд Трамп, отправляясь на саммит в Аргентину, заверил журналистов, что встретится в Буэнос-Айресе с Владимиром Путиным. Но спустя всего час передумал. О резкой смене настроения главы Белого дома мир узнал из "Твиттера". По данным CNN, президент США вылетел в Аргентину в ужасном настроении из-за очередного витка скандала с его бывшим юристом. На этот раз Майкл Коэн заявил: он врал перед Конгрессом, чтобы скрыть невыгодную для Трампа информацию.

Самый болезненный за последнее время удар по Дональду Трампу пришелся ровно на тот момент, когда он покидал Вашингтон — улетал на саммит G20. Его бывший личный адвокат признался, что дал ложные показания. Часть сделки с правосудием он провел десятки часов на допросах у Мюллера.

Выходя из окружного суда Нью-Йорка, Коэн выглядел растерянным и даже напуганным. Все вопросы журналистов оставил без ответа.

Ранее Коэн давал показания Конгрессу на закрытых слушания по так называемому российскому делу. В то время он заявил, что обсуждение возможного строительства башни Трампа в Москве, в котором участвовал бизнесмен Араз Агаларов, завершилось в январе 2016 года. А теперь признал, что в июне, то есть когда Трамп уже был зарегистрированным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Лидер США все опроверг.

"Майкла Коэна обвинили в преступлениях, не связанных с Trump Organization, там дело в его кредитах, махинациях с налогами. И теперь он лжет, чтобы ему скостили срок. Лжет о проекте возможного строительства, который мы не скрывали. Это была лишь возможность проекта, которую я решил не реализовывать", — заявил Трамп.

Он добавил, что отошел от дел, когда вступил в должность президента. А во время избирательной кампании действительно продолжал вести бизнес, но закон этим не нарушил. Юридически так, но кого это интересует в условиях, когда демократы только и говорят, что о вмешательстве и сговоре.

"Расследование Мюллера значительно активизировалось и подобралось ближе к президенту в силу отношений Трампа и Коэна", — заявил сенатор от штата Виргиния Тим Кейн.

Политический контекст для президента США изменился столь радикально, что Дональд Трамп резко изменил свое решение насчет встречи с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Вот что он говорили перед отлетом в Аргентину: "Думаю, это очень подходящее время встретится с Путиным".

А уже с борта самолета, как утверждается после ознакомления с докладом американской разведки, Трамп пишет твит, что отменяет встречу, причем из-за недавних событий в Керченском проливе:

"Основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, что в интересах всех вовлеченных сторон я отменяю мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита в будущем, как только ситуация будет разрешена".

Инцидент с нарушением российских морских границ уже разрешен, а вот в истории с попытками привязать Трампа к России и подвести его под импичмент все, похоже, только начинается.