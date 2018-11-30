Инцидент с самолетом: Меркель улетела без журналистов

Канцлер Германии опаздывает на G20, причиной стала неисправность сразу двух самолетов Воздушного флота правительства. Сначала сломался основной, а потом и запасной. Ангеле Меркель в итоге пришлось отправиться гражданским рейсом в Буэнос-Айрес из Мадрида, на рейсовом самолете авиакомпании Iberia. Она прибудет в Аргентину в пятницу вечером, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, немецкие власти начали расследование по факту поломки, изначально даже предположив, что в этой истории есть "криминальный след".

Между тем, по словам представителя ВВС ФРГ, пока нет подтверждения информации о том, что сбой в работе правительственного самолета мог быть вызван внешними факторами.

По данным таблоида Bild, Ангела Меркель, поспав три часа в гостинице Maritim в Бонне, примерно в 5 часов утра (7 по московскому времени) отправилась дальше, не позавтракав. 18 человек делегации, сопровождавших канцлера, улетели другим рейсом и приземлились утром в пятницу в Мадриде. При этом журналисты из "пула" остались в Бонне и не полетели дальше.