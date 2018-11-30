Футболист "Пари Сен-Жермен" ограблен во время матча Лиги чемпионов

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" Эрик-Максим Шупо-Мотинг был ограблен во время матча 5-го тура Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Грабители проникли в дом игрока и нанесли ему материальный ущерб на сумму в 600 тысяч евро.

При этом 400 тысяч от общей суммы составляет стоимость драгоценностей, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на France Info. Сам футболист в это время принимал участие в игре, выйдя на поле на 65-й минуте вместо Эдинсона Кавани. Результативными действиями он не отличился, а матч завершился победой французского клуба со счетом 2:1.

Отметим, что Шупо-Мотинг перебрался в Париж минувшим летом, когда ради выступлений покинул английский "Сток Сити".