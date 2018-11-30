Новости Экономика

Все видео этой рубрики
30 ноября 201813:22

Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС.

В ЦБ выяснили, что в ряде банков неизвестные скупают валюту – обычно не более 100 тысяч долларов за раз. Сделки проходят регулярно, иногда и по несколько раз в день.

Кто эти люди, не известно. Клиенты, данные которых фигурировали в документах банка, утверждают, что либо не покупали валюту, либо покупали, но не в таких суммах.

Благодаря видеозаписям стало известно, что кассиры передавали валюту покупателям в банковских упаковках без перерасчета и толком не проверяли, откуда у клиентов деньги, просто ставили галочку напротив стандартных пунктов.

В письме отмечается, что такие сделки проводят для снабжения валютой нелегальных обменников. Банк России рекомендует кредитным организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и напоминает, что подобные операции чреваты лишением лицензии.

Сейчас

13:25

Стало известно, что случилось с самолетом Меркель

12:30

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

11:53

СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

11:09

ЕС готовит новые санкции против России

09:09

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

07:24

Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

07:15

Палата общин вряд ли одобрит план Мэй по Brexit

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

МИД РФ уточнил, с чем на самом деле связана отмена встречи Путина и Трампа

33 минуты назад
Чижов: корабли НАТО через Керченский пролив не пройдут

Чижов: корабли НАТО через Керченский пролив не пройдут

1 час назад
Крымские "Триумфы" прикрыли "Панцирем"

Крымские "Триумфы" прикрыли "Панцирем"

21 минута назад
ЕС готовит новые санкции против России за "подрыв суверенитета Украины"

ЕС готовит новые санкции против России за "подрыв суверенитета Украины"

1 час назад
Порошенко испугался россиян от 16 до 60 лет и запретил им въезд на Украину

Порошенко испугался россиян от 16 до 60 лет и запретил им въезд на Украину

2 часа назад
Трамп вылетел на G20 в ужасном настроении из-за скандала с Коэном

Трамп вылетел на G20 в ужасном настроении из-за скандала с Коэном

2 часа назад
Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России

Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России

6 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Задержанных украинских моряков переводят в Москву

Задержанных украинских моряков переводят в Москву

4 часа назад
СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

1 час назад
Украинский танцовщик Сергей Полунин стал россиянином

Украинский танцовщик Сергей Полунин стал россиянином

4 часа назад
В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ

В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ

5 часов назад
В Шереметьеве Boeing экстренно прервал взлет из-за рабочего на полосе

В Шереметьеве Boeing экстренно прервал взлет из-за рабочего на полосе

2 часа назад
Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

3 часа назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

7 часов назад
Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

21 минута назад
ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам

ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам

24 минуты назад
Опрос показал, что россияне стали значительно негативнее воспринимать Трампа и США

Опрос показал, что россияне стали значительно негативнее воспринимать Трампа и США

42 минуты назад
Четыре вагона сошли с рельсов в Братске

Четыре вагона сошли с рельсов в Братске

1 час назад
Инцидент с самолетом: Меркель улетела без журналистов

Инцидент с самолетом: Меркель улетела без журналистов

1 час назад
Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

1 час назад
Последние минуты на плаву: появилось видео тонувшей на причале яхты в Геленджике

Последние минуты на плаву: появилось видео тонувшей на причале яхты в Геленджике

1 час назад
Захарова: в Госдеп направлена нота с жестким демаршем по поводу Бутиной

Захарова: в Госдеп направлена нота с жестким демаршем по поводу Бутиной

1 час назад
Ливень смыл машины с улиц турецкого Бодрума

Ливень смыл машины с улиц турецкого Бодрума

1 час назад
Вот как будет выглядеть интерьер новой Skoda, которая заменит Rapid

Вот как будет выглядеть интерьер новой Skoda, которая заменит Rapid

2 часа назад
Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене

Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене

3 часа назад
Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

3 часа назад
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Челябинском

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Челябинском

3 часа назад
Вести.net: в Москве в 15-й раз вручили "Премию Рунета"

Вести.net: в Москве в 15-й раз вручили "Премию Рунета"

3 часа назад
Российские хоккеисты оправданы в деле об употреблении допинга

Российские хоккеисты оправданы в деле об употреблении допинга

3 часа назад
Запрещенные в РФ "китайцы" Chery: владельцев попросили на них не ездить

Запрещенные в РФ "китайцы" Chery: владельцев попросили на них не ездить

3 часа назад
Три новых военных спутника выведены на расчетную орбиту

Три новых военных спутника выведены на расчетную орбиту

4 часа назад
Глава МИД Украины: Киев может разорвать еще 40 соглашений с Москвой

Глава МИД Украины: Киев может разорвать еще 40 соглашений с Москвой

5 часов назад
Взаимные обвинения и запутанные подробности: скандал вокруг бизнеса Трампа разгорается

Взаимные обвинения и запутанные подробности: скандал вокруг бизнеса Трампа разгорается

6 часов назад
Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

Из Сеула в КНДР отправлен первый поезд

6 часов назад
Инцидент в Керченском проливе: сенат конгресса США осудил действия России

Инцидент в Керченском проливе: сенат конгресса США осудил действия России

7 часов назад
Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

7 часов назад
Sotheby's выставил на аукцион лунный грунт, космические шахматы и письма Циолковского

Sotheby's выставил на аукцион лунный грунт, космические шахматы и письма Циолковского

8 часов назад
Американский сенатор предлагает устроить демонстрацию силы в Керченском проливе

Американский сенатор предлагает устроить демонстрацию силы в Керченском проливе

9 часов назад
Антонов: условия конгресса США по договору СНВ-3 неприемлемы

Антонов: условия конгресса США по договору СНВ-3 неприемлемы

10 часов назад
Интриги декабря на мировых рынках

Интриги декабря на мировых рынках

12 часов назад
Понаровская после долгого молчания призналась в экстрасенсорных способностях

Понаровская после долгого молчания призналась в экстрасенсорных способностях

20 часов назад
Что нужно знать про ЭКО перед процедурой

Что нужно знать про ЭКО перед процедурой

22 часа назад
Татьяна Устинова рассказала, как похудела на центнер и чем помог ей муж-"урод"

Татьяна Устинова рассказала, как похудела на центнер и чем помог ей муж-"урод"

23 часа назад
OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление

OK Update: Одноклассники представили масштабное обновление

29.11.2018 12:41
Утренний стресс гораздо сильнее вечернего

Утренний стресс гораздо сильнее вечернего

29.11.2018 11:51
Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч

Вести.Ru в Instagram: нас уже 500 тысяч

29.11.2018 11:43
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53
Какие упражнения помогают продлить молодость

Какие упражнения помогают продлить молодость

29.11.2018 10:01