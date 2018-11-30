Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках

Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС.

В ЦБ выяснили, что в ряде банков неизвестные скупают валюту – обычно не более 100 тысяч долларов за раз. Сделки проходят регулярно, иногда и по несколько раз в день.

Кто эти люди, не известно. Клиенты, данные которых фигурировали в документах банка, утверждают, что либо не покупали валюту, либо покупали, но не в таких суммах.

Благодаря видеозаписям стало известно, что кассиры передавали валюту покупателям в банковских упаковках без перерасчета и толком не проверяли, откуда у клиентов деньги, просто ставили галочку напротив стандартных пунктов.

В письме отмечается, что такие сделки проводят для снабжения валютой нелегальных обменников. Банк России рекомендует кредитным организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и напоминает, что подобные операции чреваты лишением лицензии.