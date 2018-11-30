Макрона с супругой забыли встретить при прилете на саммит G20

Французского президента Эммануэля Макрона, который вместе с супругой прибыл в Аргентину на саммит G20, не встретили у трапа самолета.

Как сообщает RT, встретить их должна была вице-президент страны Габриэла Микетти, однако этого не случилось.

Вместо нее Макрону первым на аргентинской земле пожал руку служащий аэропорта, который – по иронии судьбы – был в желтом жилете (во Франции проходят бурные акции протеста движения "Желтые жилеты").

Позже Микетти пояснила, что все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола Франции.

Когда же они дали указание, Макрон уже садился в автомобиль.

Директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова, комментируя РИА Новости эту дипломатическую оплошность, отметила, что "это прецедент, которого не должно быть".

"Это исключительно человеческий фактор, когда два протокола не смогли правильно договориться", — считает она. Михайлова также отметила, что если протокол хорошо работает, то такая "очень неприятная ситуация" невозможна.

"Макрон, конечно, не покажет, но, наверное, расстроен", — полагает эксперт. По ее словам, в рамках саммита все президенты должны быть встречены на одинаковом уровне — одинаково хорошо.

Михайлова также добавила, что на ее памяти "такого случая еще не было".

Пока не может долететь на саммит G20 и канцлер Германии Ангела Меркель: по пути в Аргентину были обнаружены неполадки в самолете.