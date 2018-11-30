В Ливерпуле установили скульптуру ангела из 100 тысяч конфискованных ножей

В британском Ливерпуле появилась шокирующая скульптура "Ножевой ангел" ("Knife Angel"), сделанная из 100 тысяч конфискованных ножей. Статуя посвящена жертвам насилия, которое было совершено с применением холодного оружия, сообщает Liverpool Echo.

Скульптура появилась во дворе Ливерпульского собора. Там она простоит до 31 января 2019 года. Автор проекта — британский скульптор и художник Альфи Брэдли.

Работа над монументом длилась больше года в Британском металлургическом центре. Ангел сделан из конфискованых мечей, мачетте, кухонных ножей и лезвий от мясорубок. Некоторые из них были изъяты у детей.

Создатели скульптуры надеются, что "Ножевой ангел" обратит внимание граждан на опасность использования холодного оружия.