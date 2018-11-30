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Экология 27 минут назад
Микропластик сломал систему "хищник-жертва", заставив улиток сдаться на съедение крабам
Сегодня всё больше исследователей обращают внимание на то, как загрязнение мира микропластиком (напомним, что к нему относят все пластиковые частицы диаметром менее пяти миллиметров) сказывается на устоявшихся экосистемах. В основном речь идёт о загрязнении океана, которое достигло угрожающих масштабов.
Ранее учёные выяснили, что пластик оказывает влияние на морских обитателей, птиц и даже людей.
Правда, в подобных работах рассматриваются в основном изменения пищевых привычек животных, а не трансформация их поведенческих особенностей. Учёные из Национального центра научных исследований Франции решили узнать, как загрязнение влияет на классические отношения "хищник-жертва".
Поясним, что это эволюционно обусловленная модель поведения. Долгие годы участники таких систем, существующих сегодня во всех экологических нишах, вырабатывали соответствующие адаптации и поведенческие привычки. Однако беспощадный экологический фактор способен пошатнуть даже такой устоявшийся, давно привычный животным образ жизни.
Объектами нового исследования стали брюхоногие моллюски под названием обыкновенные литорины, или морские улитки (во Франции, к слову, их употребляют в пищу).
Эти существа большую часть времени "пасутся" на камнях, покрытых водорослями. При этом они неизбежно поглощают и частицы микропластика, застрявшие в них.
Предыдущие работы показали, что микропластик впитывает опасные химические вещества и тяжёлые металлы из воды. Соответственно, вместе с его частицами на водоросли попадают и такие токсичные компоненты.
Когда литорина съедает загрязнённую пищу, все эти "приправы" также отправляются в её организм.
Чтобы узнать, какое воздействие они оказывают, учёные собрали несколько морских улиток у побережья Кале и отправили их в лабораторию, где сымитировали условия загрязнённого океана. Также они собрали крабов – главных охотников на этих моллюсков.
Как выяснилось, литорины, пообедавшие токсичным микропластиком, не реагировали должным образом на присутствие угрозы. Обычно, заметив опасность, они втягивают своё тело в раковину, чтобы избежать нападения. Но в данном случае морские улитки даже не пытались спрятаться от крабов в своём укрытии.
Авторы работы полагают, что это связано с токсичным воздействием на нервы морских улиток, а урон, вероятно, наносит не сам микропластик как таковой, а тяжёлые металлы, которые он ранее впитал.
Кстати, в своих экспериментах учёные "настроили" уровень загрязнения таким образом, чтобы он был эквивалентен тому, который наблюдается в типичных прибрежных зонах. То есть они сымитировали реальные условия.
"Весь набор поведенческих [реакций морских улиток] был полностью подавлен. Это тревожные новости. Если литорины не могут почувствовать [опасность] и спастись от хищника, они с большей вероятностью исчезнут, что разрушит целую пищевую цепочку", — отметил автор работы профессор Лоран Сёрон (Laurent Seuront).
Судя по всему, это не единственный пример поведенческих изменений, вызванных загрязнением. В научной статье, опубликованной в журнале Biology Letters, учёные отмечают, что подобные биологические эффекты могут иметь серьёзные последствия для морских экосистем.
Впрочем, не только морских. Другая работа, посвящённая проблеме загрязнения, показала, что комары переносят микропластик из воды на сушу.
Кстати, литорины – не единственные моллюски, которые страдают от загрязнения океана и при этом являются пищей для человека. Так, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как воздействие микропластика поставило под угрозу всемирный урожай устриц.
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