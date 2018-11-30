Трамп все же поздоровался с Путиным и объяснил отмену встречи

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным исключительно из-за ситуации с инцидентом между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News, который транслировал встречу руководителя Белого дома с журналистами перед встречей с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Трамп заявил, что инцидентом в Керченском проливе никто не доволен, и он надеется на то, что вскоре сможет урегулировать международный инцидент, встретившись с Владимиром Путиным.

На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе оба лидера не смогли пообщаться на общем фотографировании, поскольку организаторы отвели им места с разных сторон и два президента смогли лишь обменяться рукопожатием. То, что Путин и Трамп поздоровались, подтвердил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что приветствовать друг друга они не стали.

Ранее президент России, комментируя керченский инцидент, назвал его провокацией со стороны Киева, подчеркнув, что среди военных украинских моряков были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые и руководили спецоперацией.

25 ноября три украинских корабля — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — пересекли госграницу и вошли в закрытые территориальные воды РФ. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны и сейчас находятся в Керчи. Экипажи были арестованы и этапированы в Москву.