В Китае компания будет штрафовать сотрудников, которые не проходят 180 тысяч шагов в месяц

Руководство одного из китайских агентств по недвижимости в городе Гуанчжоу обязало сотрудников проходить по 180 тысяч шагов ежемесячно под угрозой штрафов. Многим это не нравится, сообщает SCMP.

Представители неназванной фирмы объявили, что за каждый непройденный шаг будут штрафовать сотрудников на одну сотую юаня (0,0014 доллар). Таким образом, общая сумма штрафа может достигать 252 долларов.

Руководство компании заявило, что будет получать информацию о пройденных коллегами шагах через шагомер, которых работников фирмы обязали установить на свои смартфоны. В дирекции отметили, что это нововведние должно пойти людям на пользу и сделает их здоровее.

Сотрудникам фирмы такие новости не понравились. Они заявили, что вынуждены ходить после работы и поэтому не высыпаются. Юристы также считают, что у компании нет права контролировать внерабочую жизнь сотрудников.

Многие работники компании уже начали обманывать руководство, встряхивая смартфон рукой. Таким образом счетчик шагов в гаджете переключается.