В Аргентине встретились лидеры России и КНР

Владимир Путин провел в Буэнос-Айресе встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

"Постоянная работа на высшем уровне и на уровне ведомств дает о себе знать, потому что торговые отношения развиваются. Есть все шансы выйти на 100 миллиардов в этом году. Мы видим, что наши китайские партнеры и друзья весьма активно работают в этом направлении. Мы со своей стороны делаем то же самое". – заявил президент России.

Китайский руководитель пригласил Владимира Путина принять участие во втором саммите "Один пояс — один путь" в конце апреля 2019 года. "При наших совместных тесных контактах, китайско-российские отношения будут добиваться новых результатов и достижений", — сказал Си Цзиньпин.

После официальных встреч лидеры стран G20 продолжат общение в неформальной обстановке — главы государств съезжаются в знаменитый оперный театр "Колон", где им покажут постановку о многообразии Аргентины. Представление займёт 40 минут, после чего лидеры "двадцатки" перемесятся в золотую комнату театра — там их уже будет ждать праздничный ужин из традиционных аргентинских блюд.