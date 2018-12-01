Мощные подземные толчки на Аляске сняли на видео

Произошедшее в пятницу утром на Аляске сильное землетрясение повредило дороги и здания и вынудило уже добравшихся до рабочих мест людей прятаться под столами или спасаться бегством. Камеры наблюдения и очевидцы зафиксировали дрожь земли.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 километрах к северу от объединённой военной базы "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже — крупнейшем городе штата. Вслед за основным "ударом" магнитудой 7,0 последовала серия афтершоков — в 10:26 был отмечен толчок магнитудой 5,8, еще по меньшей мере три были магнитудой 5,0.

На улицах сработали сирены, было выпущено предупреждение о цунами, однако позже оно было отозвано.

Тем не менее, губернатор Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации.

Землетрясение ощутили все жители 300-тысячного Анкориджа. Камеры наблюдения зафиксировали, как стены домов начали ходить ходуном, с полок магазинов посыпались товары, а во множестве зданий выключился свет.

Когда к работе приступили спасатели, выяснилось, что в одной из школ частично обрушился потолок, а на некоторых дорогах образовались значительные провалы, фактически заблокировавшие движение. Ряд местных теле- и радиостанций были вынуждены прекратить работу.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.