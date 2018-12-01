На Аляске после основного землетрясения зарегистрировано 40 афтершоков

Около 40 повторных сейсмических толчков зарегистрировано в течение трех часов после сильного подземного удара в американском штате Аляска.

На Аляске в пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км.

В 300-тысячном Анкоридже наблюдаются масштабные повреждения инфраструктуры, многим домам и зданиям нанесен ущерб. По данным местных энергокомпаний, без света в городе и его окрестностях остались более 20 тысяч человек. Президент США распорядился оказать помощь местным властям.

Российское посольство в США сейчас выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Росавиация после землетрясения разрешила иностранным авиакомпаниям, следующим через Россию в Анкоридж менять маршрут и садиться в других аэропортах США и Канады.

Губернатор Аляски объявил режим чрезвычайной ситуации и провел осмотр с воздуха зоны разрушений. Его самого подземный толчок застал его в лифте в здании, где расположен его офис.

Все три городские больницы принимают пациентов, несмотря на землетрясение. А школы будут закрыты в ближайшие несколько дней, передает ТАСС.