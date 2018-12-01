На Украине хотят запретить въезд и женщинам из России

Первый замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину и российским женщинам.

"Я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин", — заявил Тетерук в эфире телеканала "Прямой".

Он напомнил о Марии Бутиной, которую США обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации, и Анне Чапман, ставшей одним из фигурантов "шпионского скандала" в США в 2010 году. По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда", передает РИА Новости.

Украина полностью запретила въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Она делала это и раньше, пять лет назад: россиянам на границе уделяли повышенное внимание, но все же пропускали.

Петр Порошенко пояснил запрет старыми формулировками: ограничения нужны якобы для того, чтобы Россия не создавала отряды частных военных кампаний на территории Украины. За последние двое суток не смогли пройти пограничный контроль более ста человек с российскими паспортами.

Кроме того, Порошенко призвал ужесточить требования к регистрации для россиян, которые уже въехали на территорию этой страны.

Действия киевских властей являются геноцидом, считают в российском МИД. "Эти люди, которые собственный народ подвергают геноциду​​​. Ведь это геноцид не в адрес россиян, это геноцид в адрес собственного народа, украинцев, которые уже не знают, что еще им власть преподнесет", — заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в программе "60 минут".