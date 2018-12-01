Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

Свыше 20 грузовых вагонов военного состава, включая цистерны с мазутом, перевернулись в Омской области. На сошедших с рельсов платформах находилась и гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Омской области, с рельсов сошел 71 вагон, из которых 21, включая пять с мазутом, перевернулся. На других платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.

Розлива мазута нет, погибших и пострадавших тоже нет. Причины происшествия пока неизвестны