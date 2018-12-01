Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 декабря 201807:51

НХЛ. Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть в Денвере

Global Look Press

Еще два матча сыграно в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес Кингз", игравший без Ильи Ковальчука, проиграл в гостях "Калгари Флеймз" 1:4.

В Денвере играли "Колорадо Эвеланш" и "Сент-Луис Блюз". Уже на пятой минуте нападающий гостей Владимир Тарасенко отправил шайбу в ворота Семена Варламова. В роли ассистента выступил Иван Барбашев. Эта шайба стала для Тарасенко 9-й в чемпионате. На исходе первого периода "Сент-Луис" реализовал численное преимущество. Но "лавины" сумели отыграть два гола. Одну из шайб забросил Никита Задоров. Третья шайба россиянина. В промежутке между голами "Колорадо" могли забросить "блюзмены". Но Варламов не позволил игроку соперника реализовать буллит. Основное время завершилось вничью 2:2. Но в дополнительном периоде "Сент-Луису" удалось забросить третью, победную шайбу. Победная серия "Колорадо" прервалась, составив 6 матчей. Вратарь хозяев Семен Варламов отбил 34 броска из 37.

Илья Ковальчук повредил голеностоп и не смог выйти на лед в Калгари. Возможно, олимпийского чемпиона и не хватило "королям" в третьем периоде. Первые две трети матча завершились вничью 1:1. Но в третьем периоде хозяева забросили сразу три шайбы.

Сейчас

08:05

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

07:44

Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

01:03

На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин

20:26

Трамп все же поздоровался с Путиным и объяснил отмену встречи

19:30

15 миллионов премий: Минкульт накажет сотрудников РОСИЗО

18:28

Путин и Трамп не стали здороваться перед ретритом

17:48

Украинских морских провокаторов поместили в "Лефортово"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

35 минут назад
Саммит G20: темы и встречи второго дня

Саммит G20: темы и встречи второго дня

2 часа назад
Россия - Аргентина: первые итоги экономических переговоров

Россия - Аргентина: первые итоги экономических переговоров

1 час назад
Погода на Кубани улучшится только к понедельнику

Погода на Кубани улучшится только к понедельнику

29 минут назад
На Аляске после основного землетрясения зарегистрировано 40 афтершоков

На Аляске после основного землетрясения зарегистрировано 40 афтершоков

4 часа назад
Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

50 минут назад
На Украине хотят запретить въезд и женщинам из России

На Украине хотят запретить въезд и женщинам из России

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Песков: рукопожатие президентов – элемент вторичный

Песков: рукопожатие президентов – элемент вторичный

7 часов назад
Российская база на Луне заработает через 20 лет

Российская база на Луне заработает через 20 лет

4 часа назад
Страны ОЗХО не согласовали итоговый документ Обзорной конференции

Страны ОЗХО не согласовали итоговый документ Обзорной конференции

9 часов назад
Дмитрий Медведев о материнском капитале и "Дальневосточном гектаре"

Дмитрий Медведев о материнском капитале и "Дальневосточном гектаре"

5 часов назад
Эволюция мобильного гейминга

Эволюция мобильного гейминга

14 часов назад
Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

Анимация, баня и фермерские продукты: как владельцы коттеджей сдают квартиры на Новый год

22 часа назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

30.11.2018 06:00
Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

2 часа назад
Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

3 часа назад
Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

4 часа назад
Гранты для рэперов – кому и сколько

Гранты для рэперов – кому и сколько

6 часов назад
На форуме в Иваново легкой промышленности поставили нелегкие задачи

На форуме в Иваново легкой промышленности поставили нелегкие задачи

7 часов назад
113
Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО

7 часов назад
Велоспорт. Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Велоспорт. Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

8 часов назад
Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

8 часов назад
Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

8 часов назад
Сборная России по баскетболу обыграла финнов

Сборная России по баскетболу обыграла финнов

10 часов назад
Суд Варшавы решил отправить беглого олигарха Чернякова в Россию

Суд Варшавы решил отправить беглого олигарха Чернякова в Россию

11 часов назад
Опоздала на G20: дорожные приключения Меркель стали поводом для насмешек

Опоздала на G20: дорожные приключения Меркель стали поводом для насмешек

12 часов назад
"Великие имена": итоги всенародного голосования подведут 4 декабря в эфире "России"

"Великие имена": итоги всенародного голосования подведут 4 декабря в эфире "России"

12 часов назад
Лицо предка: в Израиле нашли 9000-летнюю каменную маску

Лицо предка: в Израиле нашли 9000-летнюю каменную маску

12 часов назад
ДНР: Киев готовит масштабное наступление

ДНР: Киев готовит масштабное наступление

12 часов назад
В РПЦ прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре и действия Варфоломея

В РПЦ прокомментировали обыски в Киево-Печерской лавре и действия Варфоломея

12 часов назад
21 украинский провокатор – в "Лефортове", еще трое – в больнице "Матросской тишины"

21 украинский провокатор – в "Лефортове", еще трое – в больнице "Матросской тишины"

13 часов назад
Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

14 часов назад
Украина не пускает россиян и усложняет жизнь тем, кто там остался

Украина не пускает россиян и усложняет жизнь тем, кто там остался

14 часов назад
52-летняя москвичка уверяет, что ждет тройню от Филиппа Киркорова

52-летняя москвичка уверяет, что ждет тройню от Филиппа Киркорова

15 часов назад
Особая молекула заставит жировые клетки сжигать больше энергии

Особая молекула заставит жировые клетки сжигать больше энергии

16 часов назад
В России легализуют продажу "красивых" номеров. Известно когда!

В России легализуют продажу "красивых" номеров. Известно когда!

16 часов назад
"Это Путин": Порошенко выступил со странным заявлением

"Это Путин": Порошенко выступил со странным заявлением

16 часов назад
Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

17 часов назад
Единственное жилье смогут изъять за долги, если оно роскошное

Единственное жилье смогут изъять за долги, если оно роскошное

17 часов назад
В выходные в столице ждут в гости Деда Мороза

В выходные в столице ждут в гости Деда Мороза

17 часов назад
Пираты Черного моря: музей о жизни отчаянных моряков

Пираты Черного моря: музей о жизни отчаянных моряков

17 часов назад
Александр Демидов тестировал невест, как автомобили, но это не помогло

Александр Демидов тестировал невест, как автомобили, но это не помогло

17 часов назад
Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

20 часов назад
Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

21 час назад
Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

Как озвучивают новое "Простоквашино": "Союзмультфильм" показал эксклюзивные записи

22 часа назад
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53