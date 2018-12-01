НХЛ. Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть в Денвере

Еще два матча сыграно в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес Кингз", игравший без Ильи Ковальчука, проиграл в гостях "Калгари Флеймз" 1:4.

В Денвере играли "Колорадо Эвеланш" и "Сент-Луис Блюз". Уже на пятой минуте нападающий гостей Владимир Тарасенко отправил шайбу в ворота Семена Варламова. В роли ассистента выступил Иван Барбашев. Эта шайба стала для Тарасенко 9-й в чемпионате. На исходе первого периода "Сент-Луис" реализовал численное преимущество. Но "лавины" сумели отыграть два гола. Одну из шайб забросил Никита Задоров. Третья шайба россиянина. В промежутке между голами "Колорадо" могли забросить "блюзмены". Но Варламов не позволил игроку соперника реализовать буллит. Основное время завершилось вничью 2:2. Но в дополнительном периоде "Сент-Луису" удалось забросить третью, победную шайбу. Победная серия "Колорадо" прервалась, составив 6 матчей. Вратарь хозяев Семен Варламов отбил 34 броска из 37.

Илья Ковальчук повредил голеностоп и не смог выйти на лед в Калгари. Возможно, олимпийского чемпиона и не хватило "королям" в третьем периоде. Первые две трети матча завершились вничью 1:1. Но в третьем периоде хозяева забросили сразу три шайбы.