Из-за схода вагонов под Ишимом задержаны четыре поезда

В пятницу на участке Называевская-Ишим Свердловской железной дороги сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Из-за катастрофы и ремонтных работ в пути были задержаны четыре поезда N76 сообщением Москва — Нерюнгри, N118 Москва — Новокузнецк, N56 Москва — Красноярск, N67 Абакан — Москва, пишет ТАСС. Дополнительное время в пути составляет от полутора до четырех часов.

В настоящий момент движение составов осуществляется по одному пути в обоих направлениях. Грузовой поезд, сошедший с рельсов, перевозил мазут и гусеничную военную технику. Погибших и пострадавших нет.