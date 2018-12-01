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1 декабря 201811:50

"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

EPA

Семь центральных станций метро Парижа закрыты в субботу из-за запланированных на субботу акций протеста движения "желтых жилетов", сообщается на сайте управления парижского транспорта. На Елисейских полях будут закрыты "Франклин-Рузвельт", "Георг V" и "Клемансо", а также станции "Конкорд", "Тюильри", "Шарль де Голль — Этуаль" на площади перед Триумфальной аркой и расположенная недалеко от арки станция "Аржантин".

Первые стычки "желтых жилетов" с полицией в центре Парижа 1 декабря уже завершились задержанием двух человек. При разгоне демонстрантов стражи порядка применили газ, когда группа манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон, установленный на площади Этуаль. Сейчас часть площади, где находится Триумфальная арка, затянута дымом от газовых гранат, отряды полиции пытаются не допустить особо активных протестующих на проезжую часть.

Так называемые "топливные протесты" во Франции начались 17 ноября. Демонстранты надевают желтые водительские жилеты со светоотражающими полосками в знак несогласия с политикой президента Макрона. Всего во Франции прошли около двух тысяч акций, в которых приняли участие почти 300 тысяч человек. Протестующие требуют отменить повышение цен на топливо с 1 января 2019 года — со следующего года цены на бензин во Франции должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.

В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. Задержаны более 100 человек, ранения получили полицейские и журналисты, освещавшие протесты. В эту субботу безопасность столичных акций обеспечат около шести тысяч полицейских и жандармов. Ожидается, что полицейские создадут на Елисейских полях "контролируемый периметр", куда можно будет попасть только после досмотра. В некоторых случаях будут проверять документы.

 

Ранее в конце ноября из-за акций протеста "желтых жилетов" были внесены значительные изменения в движение общественного транспорта Парижа. Закрывались центральные станции метро, изменялись маршруты наземного транспорта на Марсовом поле, Елисейских полях, в районе площади Согласия, площади Бастилии и т. д. Временно был прекращен допуск посетителей на Эйфелеву башню.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что, не взирая на протесты, власти не будут менять курс на повышение цен.

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