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1 декабря 201816:30 Михаил Федотов

Безопасность полетов как философия: ЦАГИ отмечает вековой юбилей

100-летие Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В поздравительной телеграмме президент Путин поблагодарил сотрудников и ветеранов организации за труд, высокий профессиональный уровень и подвижничество. Если совсем кратко, то ЦАГИ — это то самое место в России, где готовят самолеты.

За штурвалом – вернее, за джойстиком — тренажера Роман Терехов. Молодое поколение ученых Центрального аэрогидродинамического института. В кабине МС-21 "кружим" над Подмосковьем.

"Самолет защищен практически по всем параметрам движения. По нормальной перегрузке, по углу атаки, по максимальной и минимальной скорости полета, по углу скольжения, по углам тангажа и крена", — рассказывает Роман Терехов, младший научный сотрудник отделения динамики полета и систем управления ЦАГИ.

За это отвечает автоматика. Под чутким руководством первого пилота. Второй — даже без минимальной подготовки — спокойно управляет МС-21.

Вот уже 100 лет безопасность полетов — философия ЦАГИ. Вековой юбилей. Специалисты института испытывают все, что летало, летает и будет летать.

"ЦАГИ был создан в самое непростое для страны время – в 1918 году. Идет Гражданская война. Только-только началась зарождаться авиация в целом. И дальше вся судьба ЦАГИ неразрывно связана с основными вехами в истории развития страны", — отметил гендиректор ЦАГИ, доктор технических наук, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Коллектив ученых, собранных пионером отечественной авиации Николаем Жуковским, уже в первые годы работы института проводит исследования в области аэродинамики, динамики полета и прочности летательных аппаратов. А в середине 30-х в пойме Москвы-реки строится новый комплекс экспериментальных установок института, тех самых аэродинамических труб.

А еще — испытания строящихся в Союзе гидроэлектростанций, мостов, сталинских высоток, зенитно-ракетной техники и космических аппаратов, в том числе и шаттла "Буран". Но то — история. А c чем ЦАГИ идет в завтрашний день?

"Это действительно гиперзвуковые орбитальные перелеты, включая, может быть, и совсем фантастику — перелет на обитаемые станции на ближайших планетах. Сейчас активно разрабатываются лунная программа, программа освоения Марса. Рано или поздно мы будем вынуждены отвечать и на эти вопросы, которые в свое время Константин Эдуардович Циолковский емко обозначил во фразе, что, конечно, "Земля — это колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели", — подчеркнул Кирилл Сыпгало.

Но пока в институте решают более приземленные задачи. Вернее, приводненные, если говорить об испытаниях модели сверхтяжелого экраноплана. В одной из труб ученые продувают макет перспективной разработки.

В серию, по словам разработчика Александра Крутова, экраноплан сможет пойти лет через 20. Но и тогда не потеряет своей актуальности. Межконтинентальные перевозки 500 тонн груза со скоростью 500 километров в час. Двигатели на сжиженном газе.

"Это довольно перспективное топливо для авиации, ввиду того, что в нем запасено больше энергии на единицу массы по сравнению с керосином. Возможно использовать его и для охлаждения двигателей", — пояснил Александр Крутов.

16 аэродинамических труб. Самая большая в Европе, в которую бы легко поместился фасад Большого театра, сверх- и гиперзвуковая, и даже вертикальная. В ней моделируют сваливание и выход из штопора все того же МС-21.

Исследование по гидродинамике для самолетов-амфибий, аэроакустике и обледенению летательных аппаратов. В 2016-м в ЦАГИ заработала аэрохолодильная труба. Установка помогает ученым еще на понять, что может произойти с самолетом в воздухе, скажем, во время ледяного дождя.

Последний этап создания любого летательного аппарата проходит в лаборатории ресурсных испытаний. Чтобы проверить, хватит ли запаса прочности на определенное количество полетов, самолеты буквально ломают. Вот композитное крыло МС-21, обвешанное гирляндой датчиков, выгибают в разные стороны. Движение видно только в ускоренной записи. На очереди — проверка и некомпозитных элементов крыла.

За вековую историю ЦАГИ поставил на крыло сотни летательных аппаратов. Может, поэтому название института на логотипе и вписано в профиль крыла. Его подъемная сила была доказана на практике здесь с помощью аэродинамических труб.

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