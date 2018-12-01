Встреча лидеров России и Саудовской Аравии прошла в дружеской атмосфере

Саудовская пресса считает дружеской и непринужденной атмосферу первой встречи президента России Владимира Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" опубликовала на первой полосе фотографию улыбающихся президента и наследного принца. Лидеры побеседовали на полях саммита G20 в Аргентине, пишет ТАСС.

По мнению саудовских журналистов, стороны намерены поддерживать "позитивные отношения". Газета отмечает провал попыток изолировать Мухаммеда бен Сальмана после скандала с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

В субботу на полноценной встрече Путин и Мухаммед бен Сальман обсудят ситуацию в Йемене, Сирии и двустороннее сотрудничество.