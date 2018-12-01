Самолет лишился обшивки двигателя по пути из Лас-Вегаса в Тампу. Видео

Один из пассажиров самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines запечатлел на камеру мобильного телефона инцидент, заставивший изрядно поволноваться присутствующих на борту.

В пятницу, 30 ноября, воздушное судно, на борту которого находилось шесть членов экипажа и 171 пассажир, вылетело из Лас-Вегаса в Тампу. Как сообщают СМИ, практически сразу после взлета обнаружилось, что часть обшивки на двигателе отваливается.

Пилоты благополучно совершили посадку в аэропорте вылета, в результате произошедшего никто не пострадал.