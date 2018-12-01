Лыжница Йохауг выиграла индивидуальную гонку Кубка мира в Леллехамере

В норвежском Лиллехамере в рамках второго этапа Кубка мира по лыжам состоялась индивидуальная гонка на 10 километров среди женщин с раздельным стартом. Победительницей забега стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 26.22,4 минуты.

Второе место заняла шведская спортсменка Эбба Андерсон, отставшая от норвежки на 9,2 секунды, а третьей финишировала ее соотечественница Шарлотта Калла. Ее отставание составило 15,7 секунды.

В первой десятке не оказалось российских лыжниц. Лучшее время среди россиянок продемонстрировала Юлия Белорукова, занявшая 14-е место. Ее время составило 27.57,0. Также в Топ-20 попали еще две представительницы России – Наталья Непряева и Мария Истомина, которые заняли 16-е и 18-е места соответственно.