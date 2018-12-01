"Стиховидение": сирийские школьники спели "Катюшу" и "Пусть всегда будет солнце"

Маленькие сирийцы, изучающие русский язык, выступили на проекте "Стиховидение", который организовали в арабском культурном центре Дамаска.

Приехавшая из города Хомс группа школьниц исполнила два танца. Зрителям также представили танцевальный номер с русской девушкой с коромыслом.

После награждения дети исполнили песни "Катюша" и "Пусть всегда будет солнце".

Организатор проекта Наталья Каресли уточнила, что проект не конкурс, все-таки соревнования для детей, находящихся в неодинаковых условиях, — это тяжело.

Директор арабского культурного центра Рабаба Ахмад обратила внимание на давние связи между Сирией и РФ, тысячи сирийских студентов уехали в Россию и женились на русских девушках.

Ранее глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что представительство Россотрудничества в Дамаске возобновит работу после разрешения службы безопасности.