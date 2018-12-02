Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира

В канадском Уистлере проходит второй этап Кубка мира по санному спорту. Сборная России стала победительницей в эстафете.

Российская команда, за которую выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, победила с результатом 2 минуты 4,124 секунды. Занявшие второе место немцы отстали на 0,090 секунды. Третий результат у сборной Канады.

Ранее прошли соревнования женщин в одиночном разряде, которые выиграла саночница из Германии Натали Гейзенбергер. Татьяна Иванова заняла шестое место, а Екатерина Батурина – девятое.