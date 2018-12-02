НХЛ. Радулов принес "Далласу" победу над "Ванкувером"

Двумя матчами начался игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Даллас Старз" в гостях обыграл "Ванкувер Кэнакс" 2:1. Ключевую роль в победе сыграл российский легионер "звезд" Александр Радулов.

Вплоть до 50 минуте хозяева площадки выигрывали благодаря единственной шайбе Бо Хорвата. Но затем за дело взялся Радулов. Сначала Александр помог отличиться Джейми Бенну, а через 6 минут забросил шайбу, ставшую победной. Теперь на счету Радулова 9 голов и 13 результативных передач.

Во втором матче "Оттава Сенаторз" с результатом 6:2 выиграла у "Сан-Хосе Шаркс". "Сенаторы" одержали третью победу подряд.