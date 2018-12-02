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2 декабря 201804:56

У здания консульства США в мексиканской Гвадалахаре прогремел взрыв

фото EPA

В расположенном на западе Мексике городе Гвадалахара рядом со зданием консульства США приведено в действие взрывное устройство. Информация по погибших или пострадавших пока не поступала, начато расследование.

По данным местных СМИ, неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство в направлении здания диппредставительства, после чего скрылся в неизвестном направлении. Последовавшим взрывом была незначительно повреждена ограда сада, окружающего консульство. На месте инцидента найдены фрагменты осколочной гранаты.

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