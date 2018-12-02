Япония усиливает кибероборону

Японское правительство рассматривает возможность оснащения войск Сил самообороны станы технологиями, позволяющими осуществлять кибернетические атаки. При этом использование этих технологий в наступательных целях будет запрещено, — они могут быть применены только в ответ на соответствующую атаку на Японию.

В настоящее время оборонное ведомство Японии разрабатывает соответствующие положения, которые должны быть готовы к концу текущего года, передает ТАСС. Как подчеркивается, с учетом все расширяющейся зависимости от коммуникационных сетей важность кибернетического пространства в условиях современного ведения боевых действий носит критический характер.